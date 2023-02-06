Dolmabahçe'de asırlık çınar ağacı devrildi: Cadde trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacının yola devrilmesi nedeniyle Dolmabahçe Caddesi, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde asırlık çınar ağacı yola devrildi. Bir araçta hasar meydana gelirken Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

DHA'nın haberine göre; olay, Dolmabahçe Caddesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki asırlık çınar ağacı şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola devrildi. O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi. Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yolu açmak için ağacı kesme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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