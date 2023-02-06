Dolmabahçe'de asırlık çınar ağacı devrildi: Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde asırlık çınar ağacı yola devrildi. Bir araçta hasar meydana gelirken Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

DHA'nın haberine göre; olay, Dolmabahçe Caddesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki asırlık çınar ağacı şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola devrildi. O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi. Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yolu açmak için ağacı kesme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.