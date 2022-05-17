Dolar yeniden yükselişte: 16'ya yaklaştı

Kur korumalı mevduat hesabı adımı sonrası 18'den 11'e kadar inen uzun süre 15'in altında tutulan dolarda geçen hafta yaşanan artış bu hafta da sürüyor.

Dolar bu sabah itibariyle 15,85'e kadar çıktı.

Avro ise 16,62'ten işlem görüyor.