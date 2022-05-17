Kur korumalı mevduat hesabı adımı sonrası 18'den 11'e kadar inen uzun süre 15'in altında tutulan dolarda geçen hafta yaşanan artış bu hafta da sürüyor.
Dolar bu sabah itibariyle 15,85'e kadar çıktı.
Avro ise 16,62'ten işlem görüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar yeniden yükselişte: 16'ya yaklaştı
Dolarda geçen hafta başlayan yükseliş yeni haftada da sürüyor. Dolar 15,85'e kadar çıktı.
Haber Merkezi
Kur korumalı mevduat hesabı adımı sonrası 18'den 11'e kadar inen uzun süre 15'in altında tutulan dolarda geçen hafta yaşanan artış bu hafta da sürüyor.
Dolar bu sabah itibariyle 15,85'e kadar çıktı.
Avro ise 16,62'ten işlem görüyor.