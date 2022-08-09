Dolar kaç lira olacak? Korkutan tahmin: Bundan kaçış yok...

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü yazısında dolar kuruna ilişkin öngörülerini yazdı. Aktaş "Döviz konusunda hem düzey, hem tarih verebilecek kadar bilgi sahibi değilim. 'Dolar şu ay sonu şu kadar, iki-üç ay sonra şu kadar olur' diyenlerin hangi verilerle hareket ettiklerini de bilmiyorum" dedi.

"Enflasyonu dolar mı tetikliyor, doları enflasyon mu?" başlıklı yazısında dolar kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulunan Aktaş, "Geçtik diğer tüm etkenleri; cari açık veriyor olmamızı, döviz ihtiyacımızın devam edecek olmasını, rezervimizin bulunmamasını, ekonominin geleceğine ilişkin umutların tümüyle tüketilmiş olmasını ve güvensizliği, bu güvensizlikten dolayı yabancının Türkiye’yi tercih etmemesini... Bunları aşabilsek bile Türkiye’de dövizi aşağı çekecek şekilde bir fiyat gerilemesi yaşanması o kadar zor ki" diye belirtti.

Dolar kaç lira olacak?

Yazısının devamında, "Gelelim can alıcı soruya, doların kaç lira olacağına" diyen Aktaş, "İlk etapta 18 lira aşılacak, sonrasında kritik düzeyler var; en başta 20 düzeyi. Burası da aşıldıktan sonra 22,5 ikinci kritik düzey. Dolar 22,5 ile 23 arasında bir süre salınabilir, 23 aşıldıktan sonra önce 25, sonra 30 görülecek... Siz bu sayıların yerine başka sayılar koyun, 20 demeyin de 21 deyin, 25 yerine 24 yazın, yine olur" ifadelerine yer verdi.