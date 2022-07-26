Dolar, avro, altında yükseliş sürüyor: Dolar 17,85 lira oldu

Dolar/TL yüksek seyrini korumaya devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 17,8520 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirvesini gördü. Kur 17,85'in üzerinde hareket ediyor.

Güne 18,2074 ile başlayan avro kuru, saat 09:17 itibarıyla yüzde 0,31 artışla 18,2574 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,0846, en yüksek 18,3149 seviyelerini gören avro, günü 18,2335 seviyesinde kapattı.

Güne 983,33 ile başlayan Gram Altın, saat 09:17 itibarıyla yüzde 0,59 artışla 988,84'dan işlem görüyor. Dün en düşük 983,33, en yüksek 984,51 seviyelerini gören Gram Altın, günü 984,19 seviyesinde kapattı.