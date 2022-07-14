Dolar 2022'nin zirvesinde: 17,50 lirayı aştı

ABD'de son 41 yılın en yüksek enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar bugün 17,50 lirayı aşarak 2022'nin zirvesine ulaştı.

Haber Merkezi

ABD'de Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından dolar değer kazanmaya devam ediyor. Dolar/TL paritesi 17,50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı. 20 yılın ardından ilk kez dolar avroya göre daha değerli hale gelmişti.

Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL paritesi 17,50'yi aşarak 17,5106 seviyesine ulaşırken an itibariyle 17,4983 seviyelerinden işlem görüyor.

Yıllık değişime bakıldığında liranın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31,99 olurken aylık bazda değer kaybı yüzde 4,78 oldu.

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