Dolar 2022'nin zirvesinde: 17,50 lirayı aştı

ABD'de Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından dolar değer kazanmaya devam ediyor. Dolar/TL paritesi 17,50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı. 20 yılın ardından ilk kez dolar avroya göre daha değerli hale gelmişti.

Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL paritesi 17,50'yi aşarak 17,5106 seviyesine ulaşırken an itibariyle 17,4983 seviyelerinden işlem görüyor.

Yıllık değişime bakıldığında liranın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31,99 olurken aylık bazda değer kaybı yüzde 4,78 oldu.