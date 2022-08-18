Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi.
100 baz puanlık düşüşe gidilmesinin ardından dolar/TL yükselişe geçti.
Dolar 18 TL'yi aştı. Avro ise 18,35'e yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar 18 lirayı aştı
Merkez Bankası kararı sonrası dolar 18 TL'yi geçti. Avro ise 18,35'e yükseldi.
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi.
100 baz puanlık düşüşe gidilmesinin ardından dolar/TL yükselişe geçti.
Dolar 18 TL'yi aştı. Avro ise 18,35'e yükseldi.