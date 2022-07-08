Dolar 17,32 TL ile haftayı tamamladı

Haftaya 16,74 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, 5 gün boyunca ibresini yukarıya çevirdi. Haftanın son işlem gününde de 17,32 TL’ye kadar çıktı. Avro da 17,46 TL’den başlayan haftalık seyrini 17,60 TL’den tamamladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haziran ayında şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amacıyla yeni adımlar atmıştı. BDDK kararının ardından 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar kuru, 17,54 TL seviyesinden 16,03'e kadar gerilemişti. Ancak dolar kuru yeniden 17,00'nin üzerini gördü ve haftanın son işlem gününü de 17,32 TL’den kapadı. Avro da 17,46 TL’den başlayan haftalık seyrini 17,60 TL’den tamamladı.

Arife günü olmasıyla yarım gün işlem yapılan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 yükselişle 2 bin 434 puandan tamamladı.

BDDK ne karar almıştı?

BDDK, geçen hafta belirli tutardan fazla nakit dövizi olan şirketlerin yeni TL krediye erişimini engelleyen bir karar aldı. Kararın ülkedeki döviz talebinin büyük bölümünü yaratan şirketlerden gelen döviz talebini sınırlamayı, kur korumalı TL mevduata olan talebi artırmayı amaçladığı belirtilmişti. Ancak, patron örgütleri peş peşe finansmana erişim sıkıntısını dile getirmiş, BDDK kararda esnemeye gitmişti.