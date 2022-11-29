Dolandırıcıların yeni yöntemi: Markaların sitelerini kopyalıyorlar

Dolandırıcıların son zamanda sıklıkla kullandıkları yöntemlerden biri popüler markaların sitelerini birebir kopyalayarak tüketicileri tuzağa düşürmek oldu.

Medyaradar'da yer alan habere göre, tanınan siteleri taklit eden dolandırıcıların oluşturduğu sahte sitelere giren tüketicilerin kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor.

Çözüm platformu Şikayetvar, platform üzerinden 3 ayrı sektörde aynı yöntemi kullanan dolandırıcıların şikâyet edildiği başlıkları açıkladı.

“Araç Kiralama Markaları Adıyla Dolandırıcılık, Bahis Siteleri Adıyla Dolandırıcılık, E-ticaret Marka Taklidiyle Dolandırıcılık” başlıklarında kullanıcılar yaşadıkları deneyimi dile getirerek diğer kullanıcıları uyarıyor.

Şikayetvar’da yer alan “Araç kiralama Markaları Adıyla Dolandırıcılık” başlığında yer alan bazı şikâyetler şöyle oldu:

-Bilinen araç kiralama markasından internet üzerinden araç kiralamak istedim. Site dahi orijinal gibiydi. Bankaya 8000 TL havale gönderdim. Ama yanıltıldım. Taklit edilen firmayı aradığım zaman “Sitemizi kopyalamışlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok” diyorlar. Demek ki sizin sitede çok büyük güvenlik sorunu var.

-Oğlum araç kiralamış ama kiraladığı firma yanıltmış. Araç kiralama firmasını aradığında bize ait değil demişler. Firma adı doğru, nasıl böyle bir şey olabiliyor? Bu konuda yardım istiyorum. Sonuçta alınan para miktarı çok yüksek gerçekten.

Şikayetvar’da yer alan “Bahis Siteleri Adıyla Dolandırıcılık” başlığında yer alan bazı şikâyetler ise şöyle:

-Bahis sitesine Twitter üzerinden verilen linkle giriş yaptım. 300 TL yatırdım. Limiti yanlış yatırmışsınız, limit 1000 TL dediler. 700 TL yatırırsanız hepsini iade edeceğiz dediler gönderdim. Olmaz bir anda 1000 TL yatırmanız gerekiyor dendi. Onu da gönderdim sonra iade alt limiti 5000 TL onu yollayın hemen 5 bin TL olarak iade edelim dediler. Onu da yolladım sonra beni banladılar şu an kimseye ulaşamıyorum. Bir de 20 yıllık siteyiz diyorlar. Bunlar son zamanlarını yaşıyor ne kurtarsak ne yanıltsak kar peşindeler benim 5 bin liram gitti.

-8000 liramı aldılar ve hesaba da yatırmadılar iade süreci dediler iade de etmediler tekrar tekrar para istiyorlar ve her yatırdığınızda tekrar istiyorlar. Hesaba yatırın diyorum yapamayız diyorlar iade edin diyorum paran gitti diyorlar. WhatsApp'tan ulaştım ve buldum fakat hepsi boş paranız gitti diyorlar.

Şikayetvar’da yer alan “E-ticaret Marka Taklidiyle Dolandırıcılık” başlığında yer alan bazı şikâyetler de şu şekilde:

-Tanınan bir e-ticaret uzantısını birebir taklit eden kişiler tarafından dolandırıldım. 4800 TL paramı aldılar telefonlar açılmıyor WhatsApp’dan görüldü atılıyor. Taklit edilen siteyi aradım, sitenin sahte olduğunu söylediler.

-Bilinen bir e-ticaret sitesi olduğunu düşündüğüm sitenin ürünlerini sipariş edip, %20 komisyon veriyoruz deyip, görev veren, görev yaptıkça, görev sayısı belli değil, görevler bitmeden anapara ve komisyon hesaba düşmüyormuş. Her sipariş sonrası şu kadar para alacaksınız deyip yanıltıyorlar 3. siparişi de tamamladım şimdi tamamlanmamış 1 siparişin var demeye başladılar. Yaptığım ödemelerin dekontları elimde duruyor ne olur borç alarak yaptım bu ödemeleri yardımcı olun.