Dokuz Güney Avrupa ülkesinden Türkiye karşısında Yunanistan'a destek

Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Cuma günü İspanya'nın Alicante kentinde bir araya gelecek dokuz güney Avrupa Birliği ülkesinin "Türkiye'nin tehditlerine karşı Yunanistan'a desteklerini ifade edeceklerini" söyledi.

Ekathimerini'nin aktardığına göre, EuroMed zirvesi sona erdikten sonra Alicante'de siyasi liderler için bir çalışma yemeğinde Yunanistan'a yönelik Ankara'nın tutumu gündeme alınacak. Katılan ülkeler arasında İspanya, İtalya, Portekiz, Kıbrıs Cumhuriyeti, Malta, Slovenya, Hırvatistan ve Yunanistan yer alacak.

Toplantıya Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

Hem Avrupa hem de Avrupa dışı ülkeleri içeren son EuroMed Zirvesi 2015 yılında İspanya'da, Güney AB Üye Devletlerinin son toplantısı ise geçen yıl Atina'da yapıldı.