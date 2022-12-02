Dokuz Eylül Üniversitesi yurt yapılması için bağışlanan araziyi sattı

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olan Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, 2014 yılında ‘kız yurdu yapılması’ şartıyla bağışlanan 3 bin 140 metrekarelik araziyi 16 milyon 600 bin TL bedelle sattı.

Hotar’ın kararıyla satışa çıkarılan arazi bugün 3 milyon TL muhammen (başlangıç) bedelle ihaleye çıkarıldı. 11 teklifin verildiği ihaleyi, 16 milyon 600 bin TL ile en yüksek teklifi veren Ahmet Enver Atagül kazandı.

'Ailenin itirazına rağmen satıldı'

Barınma sorunu yaşayan DEÜ öğrencileri için yurt yapılması amacıyla bağışlanan arazinin satılmasına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Buca bölgesinde kız öğrencilerin ciddi barınma sorunu var. Arazi de bunun için bağışlandı. Ama buna rağmen bu skandal ihaleye çıkıldı. Hukuk yok sayıldı" dedi.

Bağışçı ailenin itirazına rağmen satış işlemine onay verildiğine dikkat çeken Sertel, şunları söyledi:

"Bağışçı ailenin yaşayan bireyinin de bu arazinin satılamayacağını yazılı olarak beyan etmesine rağmen ihaleye çıkılması, tam bir hukuk skandalıdır. Eğer halen hukuk varsa bu ülkede, bu şartlı bağışın satışına onay verilmeyecektir. Bugün olmazsa bile yarın, bu satış kararı adaletten geri döner. Rahmetlinin isteğinin, vasiyetinin de yok sayılması çok acı bir durumdur. Her şey para, rant değildir. Özelikle DEÜ kampüsünün olduğu Buca bölgesinde kız öğrencilerin ciddi barınma sorunu var. Arazi de bunun için bağışlandı. Ama buna rağmen bu skandal ihaleye çıkıldı. Hukuk yok sayıldı."

Aile ihalenin iptalini istemişti

Araziyi bağışlayan Ferhan Şahinci'nin ABD'de yaşayan oğlu Erin Şahinci, ihalenin iptali için İzmir Valiliği ve DEÜ Rektörlüğü'ne gönderdiği dilekçede, şu ifadelere yer vermişti:

“Ferhan Şahinci, 17.08.2020 tarihinde vefat etmiştir. Halen konu ile müvekkilin oğlu ve taşınmazın bağış yapıldığı tarihte 4’te 3 oranında hissedarı olan Erin Şahinci ilgilenmektedir. İlgili taşınmazın satılması amacıyla gerçekleştirilecek 02.12.2022 tarihli 'bağışlamanın amacına uygun olmayan' ihalenin iptali ile taşınmazın iadesi yönünde dava açılacak olup, telafisi mümkün olmayan zararlar doğmaması için dava neticesine kadar söz konusu ihalenin durdurulmasını istiyoruz.”

Rektörlük aynı araziyi geçen yıllarda satışa çıkarma kararı almış ancak istekli çıkmayınca satışı gerçekleştirememişti. (ANKA)