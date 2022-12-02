Dokuz Eylül Üniversitesi kız yurdu yapılması koşuluyla bağışlanan araziyi satışa çıkarttı

Eski AKP milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kız öğrencilere yurt yapımı için bağışlanan İzmir İnciraltı’ndaki 3 bin metrekarelik araziyi satışa çıkardı.

Satış ihalesi bugün yapılacak olan araziyi bağışlayan Ferhan Şahinci’nin ABD'de yaşayan oğlu Erin Şahinci, satışın durdurulması için avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu ve dava açacaklarını bildirdi.

ABD'de yaşayan Erin Şahinci’nin avukatı Şule Pınar Arık, İzmir Valiliği ve DEÜ Rektörlüğü'ne gönderdiği yazıda, “Ferhan Şahinci 17.08.2020 tarihinde vefat etmiştir. Halen konu ile müvekkilin oğlu ve taşınmazın bağış yapıldığı tarihte 4’te 3 oranında hissedarı olan Erin Şahinci ilgilenmektedir. İlgili taşınmazın satılması amacıyla gerçekleştirilecek 02.12.2022 tarihli 'bağışlamanın amacına uygun olmayan' ihalenin iptali ile taşınmazın iadesi yönünde dava açılacak olup, telafisi mümkün olmayan zararlar doğmaması için dava neticesine kadar söz konusu ihalenin durdurulmasını istiyoruz” denildi.

'İhale hukuksuzdur, kanunsuzdur'

Kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanan ve satışa çıkarılan araziyle ilgili konuyu gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise bir açıklama yaparak, bugün yapılacak ihalenin durdurulmasını istedi.

DEÜ Rektörü Hotar’a seslenen Atila Sertel, şöyle konuştu:

“Buradan çok açık ve net görülüyor ki Ferhan Şahinci’nin kız yurdu yapılması koşuluyla bağışladığı araziyi satmak isteyen Fatma Seniha Nüket Hotar, bağışçının şartını ve isteğini yok saymaktadır. Bu hukuken mümkün değildir. Ferhan Şahinci’nin oğlu Erin Şahinci de bu konuda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Bugün yapılacak ihale hukuksuzdur. Bugün yapılacak ihale kanunsuzdur. O açıdan bir an önce bu ihalenin durdurularak o araziye kız yurdu yapılması konusunda girişimlerde bulunması gerekmektedir. Yoksa Ferhan Şahinci’nin ruhu şad olmaz ve o arazi asla satılamaz.”

'Satış derhal durdurulmalıdır'

Satışı öğrenen Ferhan Şahin’in oğlu Erin Şahin’in söz konusu hukuksuzluğu durdurmak için ABD'den olaya müdahale ettiğini ifade eden Sertel, şunları söyledi:

“Dokuz Eylül Üniversitesi kız yurdu yapılması koşuluyla bağışlanan araziyi bugün satışa çıkarmak istiyor. Ancak bağışı yapan rahmetli Ferhan Şahinci’nin oğlu Eren Şahinci Amerika’dan bu olaya müdahale etti ve satışın durdurulmasını istedi. Bu arazinin şartlı olarak bağışlandığını 30.12.2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kız yurdu yapılması şartıyla verilen arazinin kesinlikle satılamayacağını avukatı aracılığıyla bildirdi. Avukat Şule Pınar Arık bana gerekli müracaatı yaptıklarını ve bu konuda müdahil olduklarını vurguladı. Ve 17 Ağustos 2020 tarihinde vefat eden Ferhan Şahinci’nin oğlu Eren Şahinci’nin, bu bağışın amacına uygun olarak kullanılmadığını, satışın iptali ve arsanın iadesi yönünde bir dava açacağını söyledi. Bu nedenle 2 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek satış ihalesinin durdurulması için İzmir Valiliğine ve Üniversiteye başvuruda bulundular. Bu satış derhal durdurulmalıdır.”

6 milyon TL bedel belirlenmişti

Arazinin satış ihalesinin 2 Aralık Cuma günü saat 11.00'de DEÜ Rektörlüğü İhale Salonu'nda yapılacağı duyurulmuştu. Balçova İnciraltı Mahallesi 2267 ada 29 parselde kayıtlı 3 bin 140 metrekarelik alanın satışı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kapalı teklif usulü ile yapılacak satış için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, KDV hariç 6 milyon TL'lik muhammen bedel belirlemişti.

DEÜ'deki satış ihalesinin itiraz dilekçesine rağmen devam ettiği bildirildi. (ANKA)