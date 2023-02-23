Dokuz depremzede çocuk İsmailağa Cemaati'ne bağlı kursa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde babalarını yitiren ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz çocuğun, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu'na yatılı olarak verildiği iddia edildi.

Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; bir vakıf yöneticisi, "Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridiyim" diyerek "Kurs binası bize ait. Bu çocukları, kalacak yerleri olmadığı için Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi. Biz de çocukları koruma altına aldık. Eğitimini Diyanet ile biz veriyoruz" dedi. İl Müftüsü Hasan Başiş ise kursun Diyanet'in kontrolünde olduğunu, eğitimini kendilerinin verdiğini ancak kursun yemek ve temizlik işlemlerini bu vakfın yürüttüğünü söyledi.

Çocukların Kuran kursunda geçici olarak kalacağını savunan Adem adlı görevli ise "Zannedersem Antep'e dönecek bu çocuklar" dedi. Adem adlı tarikat üyesi "Çocuklar neden annelerinin yanında kalmıyor" sorusuna ise "Annelerinin yanında yer olmadığı için bize gönderildiler" yanıtını verdi. Deprem bölgesine 15-20 kişiyle gittiklerini belirten Adem, burada yemek hizmeti verdiklerini söyledi.

Yazışmalar ortaya çıktı

Söz konusu çocuklar için tarikat mensuplarının yardım toplama çalışmasına ilişkin yazışmaları da ortaya çıktı.

Adem adlı kişinin, eski asker arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu "Özel Ulaştırma" adlı Whatsapp grubuna "Selamünaleyküm arkadaşlar, Antep depremzede kardeşlerimizden dokuz tane yetim çocukları hafızlık kursumuza aldık, ihtiyaçlarına yardımcı olmak isteyen arkadaşlar derneğimizin resmi hesap numarasından olabilir" diye mesa attığı görüldü. Mesajın devamında Sakarya Erenler İlme Hizmet Derneği'nin hesap numarası paylaşıldı.