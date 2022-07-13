Doktorları hedef gösteren imama açığa alınmadan önce görev yeri değişikliği önerilmiş

Sağlık emekçileri Konya’da Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından 7-8 Temmuz tarihlerinde iş bırakma eylemi yapmıştı. Doktorların iş bırakma eyleminin ardından Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamı Ahmet Gür, cuma namazı sırasında hutbede sağlık emekçilerini hedef göstererek, “Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki 'Sen git grevdeyiz'. Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim” demişti.

Doktorları hedef gösteren sözlerinin ardından imam Ahmet Gür hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından imam Ahmet Gür'ün açığa alındığı açıklandı. Doktorları hedef gösteren imama, açığa alınmadan önce görev yeri değişikliği teklif edildiği ortaya çıktı.

'Arkadaşımıza önce görev yeri değişikliği teklif ettik'

Sözcü'den Müslüm Evci'ye konuşan konuşan Konya İl Müftüsü Ali Öge, “Arkadaşımızla ilgili işlemler başlatılmıştı ve açığa alındı. Arkadaşımız üç günlük idari izindeydi, kendisine görev yeri değişikliği teklif ettik ama ona gerek kalmadan izni bittikten hemen sonra açığa alınma kararı alındı” dedi.