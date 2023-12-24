Doktora 'kız kardeşimin saçına dokundun' diyerek saldırdılar: Saldırganlardan biri tutuklandı

İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli doktor, hasta yakını 2 kişi tarafından darp edilmişti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganların, doktorun hastaneye getirdikleri kız kardeşlerinin saçına dokunduğu için saldırıda bulundukları iddia edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil servisin yeşil alanında görevli doktor Mertcan Yazıcı, Betül Ş.’yi (24) muayene ettiği sırada, hastanın yakınları olan Muhammet Eren Ş. (17) ve Burak Ş. (27) tarafından darp edildi. Sağlık çalışanlarının "beyaz kod" vermesiyle olay yerine hastane polisi ve güvenlik personelleri sevk edildi. İki saldırgan gözaltına alınırken, yüzü kanlar içinde kalan doktor tedaviye alındı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

'Saçına dokundun' diyerek saldırdılar

DHA'nın haberine göre polis merkezinde ifadesine başvurulan hasta Betül Ş.'nin, “Diş ağrısı için fazla ağrı kesici aldığımdan dolayı ağabeyim Burak ve kardeşim Muhammet Eren ile birlikte hastaneye geldim. Doktor Mertcan ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik. Hastaneye gittiğimde Mertcan’ı gördüm. Tedavim bitince tekrar eve gittim, ancak evde ateşlendim. Tekrar geri hastaneye geldim ve tekrar yeşil alanda serum takıldı. Bu yüzden uyuduğum esnada birinin saçıma dokunduğunu ve gözümü açtığımda doktor Mertcan’ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm. O sırada ağabeyim Burak ile doktor Mertcan arasında sözlü tartışma yaşandı. Dışarıya çıktığımda ağabeyimi ve kardeşimi polis noktasına götürdüklerini öğrendim" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi'ne götürülen saldırgan Muhammet Eren Ş. ve Burak Ş. "beyaz kod yönetmeliği" gereğince ifadelerinin alınmasına gerek duyulmadan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiler. Mahkemeye çıkarılan Muhammet Eren Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganlardan Muhammet Eren Ş.’nin doktor Mertcan Yazıcı’ya yumruk atarak yere düşürdüğü, daha sonra sağlık personelleri tarafından doktorun yeşil alandaki bir odaya alındığı, saldırganların o odaya girmeye çalıştığı ve güvenlik görevlilerin müdahalesi görülüyor.

İstanbul Tabip Odası'ndan açıklama

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada saldırıya uğrayan doktorun yüz kemiklerinde çok sayıda kırık meydana geldiği ve doktorun yoğun bakımda olduğu belirtilmişti.

Açıklamada "Sağlıkta şiddetin bu kez hedefi Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi Acil’inde çalışan meslektaşımız oldu.

Bir hasta yakınının saldırısı sonucu feci şekilde darp edilen ve yüz kemiklerinde çok sayıda kırık meydana gelen meslektaşımızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. İstanbul Tabip Odası olarak saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha fazla gecikmeden yetkilileri sağlıkta şiddete karşı etkin yasal tedbirler almaya çağırıyoruz" denilmişti.