Doğukentliler mahalle şenliğinde buluştu

Ankara Mamak Doğukent Semt Evi, bugün 'İkinci Doğukent Mahalle Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar için yüz boyama etkinliği ve çeşitli oyunlar düzenlendi.

Ardından "Hep birlikte ormanımızı temizliyoruz. Çocuklarımızın doğayla ve toplumsal alanlarla kurduğu ilişkiyi güçlendiriyoruz" denilerek mahalledeki ormanlık alan el birliğiyle temizlendi.

Öte yandan TKP'nin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Yunanistan Komünist Partisi heyeti de gün içinde Doğukent Semt Evi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi, çalışmalara dair bilgi aldı.

Semt Evi tarafından "güneşin sofrası" ismiyle duyurulan ve çok sayıda mahallelinin dayanışmasıyla hazırlanan yemeğin ardından Grup Yenişehir sahne aldı.