Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde Salı sabahından itibaren şiddetli ve yer yer aşırı yağış öngörülüyor.

Açıklamada yurttaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarak şöyle denildi:

"Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor."

Rize ve Artvin'deki sellerde kaybolan 3 kişiye henüz ulaşılamadı

Öte yandan Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan'a halen ulaşılamadı. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin en çok vurduğu Arhavi ilçesinde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. İlçede ilk tespitlere göre; 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, toplamda 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü.