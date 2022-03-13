Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi açılıyor: Her yıl 3 esere ödül verilecek

Düşünür ve Yazar #DoğanAvcıoğlu'nu doğum gününde saygıyla anıyoruz. Yakında açacağımız kütüphanede eserlerini ve arşivini sergileyecek, adına her yıl sosyal bilimler alanında 3 esere ödül vereceğiz.



Doğan Avcıoğlu Ödülleri

şartname ve ayrıntılar: https://t.co/GgVCWtFzGl pic.twitter.com/ErOrdifNqU