Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi açılıyor: Her yıl 3 esere ödül verilecek

Devrimci düşünür ve yazar Doğan Avcıoğlu'nun doğumgünü vesilesiyle açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi, kendisi adına yakın zamanda kütüphane açılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi, devrimci yazar ve düşünür Doğan Avcıoğlu'nun doğumgünü vesilesiyle bir duyuru yaptı.

Açıklamada, ilçede Avcıoğlu adına yakında açılacak kütüphanede kendisinin eserleri ve arşivinin sergileneceği belirtildi.

Bununla birlikte, kütüphanede Avcıoğlu adına her yıl sosyal bilimler alanında 3 esere ödül verileceği açıklandı.

 