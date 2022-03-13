Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi açılıyor: Her yıl 3 esere ödül verilecek

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi, devrimci yazar ve düşünür Doğan Avcıoğlu'nun doğumgünü vesilesiyle bir duyuru yaptı.
Açıklamada, ilçede Avcıoğlu adına yakında açılacak kütüphanede kendisinin eserleri ve arşivinin sergileneceği belirtildi.
Bununla birlikte, kütüphanede Avcıoğlu adına her yıl sosyal bilimler alanında 3 esere ödül verileceği açıklandı.
Düşünür ve Yazar #DoğanAvcıoğlu'nu doğum gününde saygıyla anıyoruz. Yakında açacağımız kütüphanede eserlerini ve arşivini sergileyecek, adına her yıl sosyal bilimler alanında 3 esere ödül vereceğiz.— Odunpazarı Belediyesi (@odunpazari) March 13, 2022
Doğan Avcıoğlu Ödülleri
şartname ve ayrıntılar: https://t.co/GgVCWtFzGl pic.twitter.com/ErOrdifNqU