Doğalgaza gizli zam kılıfı: 'İnanılır gibi değil...'

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre BOTAŞ'ın, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz toptan satış fiyatlarında, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatının (GRF) baz alınmaya başlanacağı belirtildi.

Yapılan bu düzenlemenin aslında bir "gizli zam" anlamına geldiği ortaya çıktı.

Halktv'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, GazDay Enerji Danışmanlık Genel Müdürü Mehmet Doğan, tarifede sanayiye fiyat artışı yok gibi gözüktüğünü ama olduğunu belirterek, “Sanayinin çok dikkatli olması lazım” dedi.

Sanayinin eskiden tüketimlerinin yüzde 60'lık dilimi için tarife üzeri için yüzde 50 fazla ödediğine dikkat çeken Doğan, “Ekim tarifesiyle birlikte, yüzde 60'ın üzerindeki tüketimler eylül ayının 1-25 tarihleri arasındaki GRF ortalamasına bağlandı. Yani 26.097 TL oldu. Yani yüzde 40 üzerindeki kısım için yüzde 9.8 fiyat artışı oldu. Toplamda yüzde 5 fiyat artışı oldu. Altın, alüminyum, bakır, bor, çinko, demir/çelik, gümüş, krom, kurşun ve magnezyum üretimi ile petrol rafinerisi ve petrokimya sektörlerinde ise tüketimlerinin tamamına 26.097 TL uygulanacak. Yani fiyat artışı yüzde 37.3 olacak. Ekim GRF fiyatlarını takip edin, çünkü kasım ayı doğalgaz fiyatlarınız ekime göre belirlenecektir. Eğer BOTAŞ tekrar tarifeyi değiştirmezse” diye konuştu.

Enerji IQ Bilgi Servisleri Genel Müdürü Emre Ertürk ise BOTAŞ’ın sanayi tarifesinde yapılan yüzde 40 artış “zam” olarak adlandırılmasın diye tarifeyi GRF’ye endekslediğini belirterek, “İnanılır gibi değil. Tam Nasrettin Hoca fıkrası gibi”dedi.