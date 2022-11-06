Doğalgaz zamları: Faturalar bin lirayı bulabilir

Doğalgaza ocakta yüzde 25, nisanda yüzde 35, haziranda yüzde 30 ve eylülde yüzde 20,4 zam geldi. Kaloriferlerin yanmasıyla birlikte de zamların yansıması ortaya çıkmaya başladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, sadece akşamları kısa süreli kaloriferler yakılmasına karşılık faturalar ortalama 450-500 lira geldi. Örneğin 89 metreküp toplam tüketimi olan bir hanenin faturasında tüketim bedeli 394,28 lira oldu. Yüzde 18 KDV 70,97 lira olarak yansıdı. KDV dahil toplam fatura tutarı ise 465,25 lira oldu. Kış aylarında doğalgaz faturalarının en az bin lira olacağına dikkat çekiliyor.

Sırada elektrik faturaları da var. Yurttaşı ağır faturalar ezerken temel tedarikçi BOTAŞ zarardan zarara koşuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nun son Kamu İşletmeleri Raporu’nda ekonomik gelişmelere dikkat çekilerek “Kuruluşun tüketicileri korumak ve enflasyondaki artışı sınırlandırmak amacıyla katlandığı maliyetleri satış fiyatlarına yansıtamaması neticesinde 2021’de 17,9 milyar TL dönem zararı oluştu” denildi.