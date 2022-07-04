Doğalgaz verilmeyen mahalle isyan etti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğalgaz firması tarafından bir mahalleye doğalgaz hattı döşendi. Kale Mahallesi sakinleri kendi mahallelerine de doğalgaz hattı geleceğini beklerken, mahalleye hat döşenmeyeceği ortaya çıktı. Kapılarının önünden geçen doğalgazın kendilerine verilmediğini belirten mahalle halkı duruma isyan etti.

Mahalle sakinlerinden Kamil Kapu, “Kale Mahallesi sakinleri olarak karşı mahalleye doğalgaz geldi karşısındaki mahalleye, kale mahallesine girmiyor. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Bir sebep olmalı biz mahalle sakinleri olarak toplandık yetkililerden yardım istiyoruz” diye konuştu. (İHA)