'Doğalgaz ve elektriğe indirim geliyor' iddiası

Habertürk'ten Bülent Aydemir, iktidarın doğalgaz ve elektrikte indirime hazırlandığını, İstanbul'a özel ek bir indirimin gündemde olduğunu iddia etti.
Aydemir'in yazısında yer alan iddialar şöyle:
- "Rusya’nın BOTAŞ’ın doğalgaz borcundan kaynaklı 20 milyar dolarlık ödemeyi önümüzdeki yıla ertelemeyi kabul ettiğini duyurmuştuk. Bunun Türkiye’nin elini ne kadar rahatlattığını tahmin bile edemezsiniz. İkincisi Rusya ile yapılan görüşmelerde doğalgazda bin metreküp için 800 dolara yapılan anlaşma 600 dolara düşürülmeye çalışılıyor. Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi yapıldı. Bu gazın bir bölümü Mart ayında sisteme basılacak ve konutlarda vatandaşın kullanımına sunulacak. Spot piyasada da doğalgaz fiyatlarında düşüş yaşanıyor.
- Bütün bunlara baktığımızda hükümet, seçim öncesinde doğalgaz ve elektrikte indirime gitme kararı aldı ve bu karar yılbaşından önce müjde olarak duyurulacak.
- Elektrikte indirim sağlamak için PTF denilen, Piyasa Takas Fiyatı düşürülecek. PTS, gün öncesi piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatı anlamına geliyor ve EPDK, bu noktada bir tavan fiyat belirliyor. Tavan fiyat şu anda 4800/mw saat. Bu fiyat kurul kararıyla 4200’e düşürülecek. Tavan fiyatının düşmesi şu anlama geliyor. Dağıtım şirketleri ya da serbest tüketiciler, bu fiyat üzerinden üreticilerle pazarlığa oturabilecekler. Dağıtım şirketlerince bu fiyatın yüzde 10-15 ya da yüzde 20 altında bir indirim alınması, doğrudan tüketiciye indirim olarak yansıyacak. Bugüne kadarki uygulama da böyle. Dağıtım şirketleri, tavan fiyat üzerinden pazarlıklarını ve indirimlerini yapıyorlar.
- Hükümet, şu anda sanayiye ve elektrik üreticilerine doğalgazın bir metreküpünü 20 lira 50 kuruştan satıyor. Burada yüzde 10-15 arası bir indirim planlanıyor. Yani en kötü ihtimalle bir metreküp doğalgaz sanayiye 18 liradan verilecek.
- Hükümet, İstanbul’da da kullanılan elektrik fiyatında indirime hazırlanıyor. Nasıl mı? Hemen cevap vereyim. Bunun için de özel bir formül bulundu ve Hazine’ye yük bindirmeden indirim sağlanması planlanıyor. Dağıtım şirketlerinin aldığı, “sistem kullanım bedeli” diye bir kalem var. Dağıtım şirketleri ile görüşerek, sistem kullanım bedelinde indirim sağlanacak ve bu doğrudan tüketiciye yansıyacak.
- Aynı şey doğalgaz için de geçerli. Dağıtım şirketleri, tüketiciye sundukları bir metreküp doğalgaz için, “sistem kullanım bedeli” adı altında pay alıyorlar. Genellikle dağıtım şirketleri bu payı düşürmek istemiyor ancak hükümet alacağı kararla, sistem kullanım bedellerinde indirime gidebilir. Yani hem doğalgazda hem de elektrikte indirim söz konusu olabilir. Anlattığım bu formül İstanbul için geçerli. Altını çizmiş olayım..."