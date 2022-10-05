Doğalgaz talebi: 'O para içeride doları kontrol etmede kullanılacak'

AKP'nin Rusya'dan doğalgaz borcu ödemelerini 2024'e ertelemeyi istediği iddiası gündeme gelirken, Halktv yazarı Barış Soydan bu talebin nedenlerine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Merkez Bankası’nın eski uzmanı Selva Baziki’nin hesabına göre yılbaşından Ağustos ayına kadar 78 milyar dolar satıldı" aktarımında bulunan ve bu satış işleminin doları baskılamak için kullanıldığına işaret eden Soydan, şu iddiaları dile getirdi:

"Ekonomi yönetiminin önünde iki çare var. İlki, rezervleri güçlendirecek taze kaynak bulmak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurttin Nebati önceki hafta sonu İbrahim Kalın’la birlikte Suudi Arabistan’a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin Suudi Arabistan ve bu arada Birleşik Arap Emirlikleri’nde taze döviz kaynak aradığı bir sır değil. Bin Selman bugüne kadar buna olur vermedi. Bundan sonra verir mi? Şüpheli.

İkinci çare, rezervlerden döviz çıkışını azaltmak. Rusya’ya “Bu yılki doğalgaz ödemesini gelecek yıla erteleyelim” ricası işte burada anlam kazanıyor.

Rusya bu teklifi kabul ederse o para (Bugüne kadar olduğu gibi) içeride doları kontrol etmede kullanılacak."