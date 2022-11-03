'Doğalgaz giderleri de kısılacak': Ütü, çamaşır makinesi ve ocak da daha az kullanılır oldu

Ipsos tarafından yapılan araştırma, 10 kişiden 9’nun ısınma ve elektrik fiyatlarının arttığından yakındığını ortaya koyarken ütü, çamaşır ve bulaşık makinesinin daha az kullanılır olduğunu da gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 67’si bu kış doğalgaz giderlerini kısacağını belirtti. Ankete katılanların yüzde 41’i evde yokken doğalgazı açmamayı yüzde 14’lük bir kesim de doğalgaz yerine kömür veya oduna geçmeyi planlandığını aktardı.

Bloomberg HT'nin aktardığı araştırmaya göre, hanelerin yüzde 23’ünün elektrik giderleri geçen senenin aynı ayına göre yüzde 100 artmış durumda. Bu sene kış aylarında doğalgaz giderleri konusunda hanelerin yüzde 43’ü giderlerin yüzde 75’in üzerinde artacağı görüşünde.

Doğalgaz yerine soba

Ankete katılanların yüzde 76’sı elektrik giderlerini kıstıklarını ve bunun için ütü, çamaşır makinesi vb. aletleri daha az kullandıklarını, ailecek bir odada oturup diğer odalarda elektrik yakmamak gibi önlemler aldıklarını belirtirken hanelerin yüzde 67’si de bu kış doğalgaz giderlerini kısacağını aktardı.

Katılanların yüzde 41’i evde yokken doğalgazı açmamaya ya da minimumda yakmaya çalıştıklarını, yüzde 14’lük bir kesim de doğalgaz yerine kömür veya oduna geçmek, kaloriferi kapatıp soba kurmayı düşündüklerini ifade etti.

“Elektrikten tasarruf eğilimi daha güçlü”

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili, “Bu koşullar altında büyük bir çoğunluk her iki kalemde de tasarruf etmeye çalışacak. Elektrik harcamasında tasarruf eğilimi ısınmaya kıyasla biraz daha güçlü. Vazgeçilebilecek veya azaltılabilecek uygulamalar olduğu düşünülüyor. Ancak tabi ısınma tarafında da tasarruf önemleri alınacak, ısıtılacak oda sayısını azaltmak, kalorifer yerine soba kullanmak gibi önlemler gündemde” değerlendirmesini yaptı.