Doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş

Rusya'nın Ukrayna operasyonu haberlerinin ardından, bugün Brent petrolün varil fiyatı 104 doları görürken, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratlar için fiyatlar bu sabah yüzde 35’lik artışla 120 Euro’ya kadar yükseldi. Cumhuriyet'in haberine göre, doğalgaz fiyatları en son Aralık ayında megavatsaat başına 180 euroya kadar tırmanmıştı. Geçen sene Şubat ayında doğalgaz fiyatları 17 euro seviyelerindeydi.

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa’da doğalgaz fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı operasyon sonrasında yüzde 30’dan fazla yükselerek megavatsaat başına 118 euroya tırmandı.

Reuters'in haberine göre, ICE borsasında, Avrupa için Mart vadeli doğalgaz fiyatları, bugün yüzde 35 artarak bin metreküp başına 1400 dolara fırladı. Borsa açılışında doğalgaz fiyatının yaklaşık 1170 dolar olduğu kaydedilirken, borsanın açılmasının ardından direkt 1389,7 dolara sıçradığı belirtildi. Vadeli doğalgaz fiyatları dün borsada, 1038,6 dolarda kapatmıştı.

Almanya’nın Rus gazını taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsat sürecini iki gün önce askıya aldığını açıklamasıyla gaz fiyatları yükselişe geçmiş, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev, Almanya’nın kararı üzerine yaptığı açıklamada, “Avrupalıların doğalgaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” diye belirtmişti.