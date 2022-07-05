Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü görevden alındı

Marmaris Milli Parkı sınırı içerisinde kalan Kumlubük Koyu’na 2020’de yüzde 5 imar iznini kaldıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Sözcü’nün haberine göre; görevden alma Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde duyuruldu. Bakanlığın duyurusu şöyle:

“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevi sona eren İsmail ÜZMEZ, mesai arkadaşlarına veda etti. Genel Müdür İsmail ÜZMEZ’e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyoruz.

Ayrıca genel müdür yardımcılığı makamında da görev değişimi yapıldı. Genel Müdürlüğümüzde görevi sona eren Genel Müdür Yardımcılarımızdan Muhammed ÇOLAK yerine Seyit Ali KURTULUŞ, Mustafa BULUT yerine Akif GÜNKUT göreve başladı. Boş olan genel müdür yardımcılığı makamına ise Av Yönetimi Daire Başkanımız Mustafa Tuğrul ŞAHİN genel müdür yardımcısı olarak atandı.

Genel müdürlüğümüze emek veren Genel Müdür Yardımcılarımız Muhammed ÇOLAK ve Mustafa BULUT’a yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Göreve gelen Genel Müdür Yardımcılarımız Seyit Ali KURTULUŞ, Akif GÜNKUT ve Mustafa Tuğrul ŞAHİN’e hayırlı olsun diyor ve yeni görevlerinde başarı diliyoruz.”

