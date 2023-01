Doğa Koleji'nde servis çilesi: Mesai dışında üç saat okulda bekliyorlar

Özel kurumlarda çalışan öğretmenler aşırı iş yükü, mobbing, iş güvencesizliği, düşük ücretler, eksik yatan sigortalar gibi birçok olumsuz durumla karşılaşıyor. Özel okul patronları kârlarına kâr katarken öğretmenlerin çalışma koşullarıysa her geçen gün ağırlaşıyor.

Sayıları iyice artan özel okullar her yeri sardı, özellikle büyük şehirlerde her semtte, neredeyse her mahallede özel okul var. Bazıları da emekçilerin gidemeyeceği zengin muhitlerde. Buralardaki okullarda çalışan öğretmenlerin yukarda sayılanlara ek bir sorunu daha var: Ulaşım.

Doğa Koleji Acarkent Kampüsü ulaşım sorununun yaşandığı okullardan biri. Acarkent, İstanbul Beykoz’a bağlı, havuzlu villalardan oluşan, haliyle İETT otobüslerinin uğramadığı bir mahalle. Emekçiler oradaki villalarda veya kafelerde çalışmıyorsa günlük hayat içinde yolunun düşeceği bir yer değil. Öğretmenler de okula ulaşmak için servis kullanmak zorunda. Aslında servis var okulda, ancak var olan haliyle öğretmenlerin hayatını aslında daha çok zorlaştırıyor. Öğretmenleri sabah 08.30'da başlayan ders için saat 07.00’de okula getiriyor. Aynı şekilde ders bitiminde de bir buçuk saat sonra alıyor.

Mesai dışında günde üç saat okulda beklemek zorunda kalıyorlar

Öğretmenler mesai dışında günde üç saat okulda beklemek zorunda kalıyor. Üstelik bu öyle evden alıp eve bırakılan bir uygulama değil. Bazı durumlarda servise ulaşmak için de toplu taşıma kullanmak zorunda kalıyor öğretmenler. Sabah 05.30’da, kış aylarını düşündüğümüzde, havanın aydınlanmasına daha iki saat varken evden çıkıp, akşam karanlığında eve dönüyor öğretmenler. Evden çıkış ve eve giriş saatlerini düşündüğümüzde günlük mesai 12 saati bulabiliyor.

Öğretmenler servis kullanmak zorunda. Hepsinin kendi aracı yok, olsa bile benzin maliyetine katlanabilecek bir ücret almıyorlar. Acarkent zengin mahallesi, o yüzden toplu taşıma da uğramıyor. Dolayısıyla servisten başka seçenek yok. Üstelik geçtiğimiz aylarda servis öğretmenlere haber vermeden tamamen kaldırıldı. Bir gün ders çıkışı servis gelmeyince öğrenmiş oldu öğretmenler bu durumu. Öğretmenler tepki gösterdi, Birlik Sendikası da okula bir uyarı yazısı göndererek durumun takipçisi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine uygulama tekrar başladı. Şu anda öğretmenlere sözde servis sağlanıyor ancak Doğa Koleji öğretmene ulaşım hakkını mı sağlıyor ceza mı veriyor, bu haliyle belli değil.

'Okula ulaşım birkaç saat'

Çok açık ki işyerine ulaşmak için yolda geçirilen süreler de çalışma gününün bir parçası. Dolayısıyla ücretlendirilmek zorunda. Ancak patronlar sadece öğretmenin fiili ders anlattığı zamanları çalışma saatinden sayıyor. Oysa toplantılar, veli görüşmeleri, sosyal etkinlikler, ödev değerlendirmeleri, sınav hazırlama, derse hazırlık gibi en az derste geçen kadar zaman alan işleri var öğretmenlerin. Şimdi Doğa Koleji Acarkent kampüsünde birkaç saatlik okula ulaşım başlığı da eklenmiş oldu.

Tabii ki tüm bu başlıkların mesai sayılarak ücretlendirilmesi, öğretmenleri makul saatlerde evinden alan ve evine bırakan ulaşım hizmeti sağlanması bir mücadele konusu. Şimdi birçok okulda olduğu gibi Doğa Koleji’nde de insanca yaşanabilecek bir maaş ve yan ödemeler için Birlik Sendikası, üyeleriyle beraber mücadeleye başlamış oldu.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected] birliksendikasi.org

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi