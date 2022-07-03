Dodurga'da seçimi AKP kazandı

Çankırı’nın Orta ilçesinde yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da bugün belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu.

Seçimde belediye başkanlığı için AKP'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, DSP'den Namık Kaya, DEVA Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve TDP'den Kamil Erdoğdu yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Kaşıkçı seçimi kazandı. Adayların aldıkları oylar şöyle oldu:

AKP: 955

Deva: 23

DTP: 14

Memleket: 21

Adalet: 23

Saadet: 17

Yeni Refah: 47

Geçersiz: 41

Erdoğan'dan kutlama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.