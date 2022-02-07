Diziye ek Atatürk sahnesi çekildi: ‘Çok seviyorum…’

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin yeni bölümünde Atatürk sahnesi dikkat çekti.

Ek sahne çekildi

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı noktaya dikilen tarihi heykel, halatlarla yıkılmak istenmiş sonrasında halkın büyük bir tepkisi doğmuştu. Yeni bölümü ekranlara gelen Yargı'da ise senaryo akışında olmamasına rağmen ek sahneler çekildi. Başrol olan karakter Ceylin (Pınar Deniz) ile bir kız çocuğu arasında geçen bir diyalog ekrana geldi. Kız çocuğu defterine çizdiği resmi Ceylin'e göstererek "Çok seviyorum Atatürk'ü" dedi. Ceylin ise "Ben de" yanıtını verdi.