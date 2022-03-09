Dizi sektörünü Rusya-Ukrayna savaşı vurdu: Yapıma onay çıkmadı

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı başlattığı askeri operasyon, 14. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket Rusya'ya yönelik yaptırımlara başladı. Söz konusu yaptırımlar, bu süreçte kültür sanatı da etkiledi.

Son olarak aralarında Tolstoy’un eseri Anna Karenina uyarlamasının da bulunduğu Rus yapımlarının çekimlerini durdurduğunu açıklayan dijital yayın platformu Netflix'in ardından, bir 'Rusya' hamlesi de İngiliz merkezli BBC'den geldi.

BBC’nin, Ukrayna krizi sırasında ‘tehlikeli bir Rus ailesi’ hakkında bir dizinin ‘garip’ duracağına karar vererek, McMafia dizisini yayından kaldırdığı öne sürüldü.

İlk kez 2018 yılında yayımlanan McMafia dizisi, ‘tehlikeli bir Rus ailesi’ni konu alıyordu ve yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izleniyordu.

İngiliz Daily Mail gazetesi de BBC’nin basın ofisi ile görüştü. Yapılan açıklamada, dizi çekimlerinin sonlandırılmasının, Netflix’in Rusya’daki hizmetini askıya alma kararı almasından sonra geldiğini söyledi.

