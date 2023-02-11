Dizi oyuncusu Emel Atıcı ve kızı yaşamını yitirdi

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide rol alan oyuncu Emel Atıcı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Tims&B ölüm haberini “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diyerek duyurdu.

Dizide rol alan oyuncu arkadaşı Yeliz Doğramacılar, yaptığı paylaşımda "O kadar üzgünüm ki... Seni kurtarmaya gücüm yetmedi. Mekanın cennet olsun. Üşümeyi sevmezdin... Umarım o betonların altında üşümedin" ifadelerini kullandı.