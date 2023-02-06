Diyarbakır'dan deprem sonrası görüntüler

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Diyarbakır'da da çok sayıda bina yıkıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır merkezde Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde hayatını kaybeden ve yaralananların bulunduğunu belirterek "Toplam 7 binada çökme var. Bu binalardan 5'i Bağlar, ikisi Yenişehir ilçemizde. Bağlar ilçemizdeki binalardan biri boş, içinde mukim herhangi insanımız yok. Diğer binalarda mukim insanlarımız var. Şu ana kadar hastanelere kaldırılan yaralı vatandaş sayımız 478 civarında. 203 vatandaşımız da taburcu edilmiştir. Diğerlerinin tedavileri devam etmektedir. Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var ama büyük çoğunluğun durumu iyi" dedi.

Diyarbakır'da depremin ardından soL'a ulaşan görüntüler şöyle: