Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde 24 Mart sabahı saat 9.15 sularında oksijen tüpünden kaynaklandığı iddia edilen bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 5’i ağır 11 kişi yaralanmış, 5 işyeri ile 16 araç zarar görmüştü.

Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Mahmut Taşka, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumları ağır olan 4 kişinin tedavisi hastanede devam ederken, 6 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildiği belirtildi. (İHA)