Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 20 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (AA)