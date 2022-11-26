Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (AA)