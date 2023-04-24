Diyarbakır’da Yeşil Sol Parti seçim bürosuna silahlı saldırı

Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki seçim bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Amida Haber’e konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülistan Atasoy, Yeşil Sol Parti’nin Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde bulunan Kadın Seçim bürosuna silahlı saldırı yapıldığını söyledi.

Saldırı anında seçim bürosunda kimsenin olmadığını dile getiren Atasoy, “Saldırı içerde kimse yokken yapıldı. Direkt seçim büromuz hedef alındı. Şu an avukat arkadaşlarımız olay yerinde polisle birlikte inceleme yapıyorlar. Bu saldırı ile kaos ve korku yaratmak istiyorlar. Eski senaryoları tekrarlatmak istiyorlar. Bireysel bir olay değil. Organize bir olay” ifadelerini kullandı.