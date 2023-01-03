Diyarbakır’da polis işkencesi: 2 polis açığa alındı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ‘genel bilgi tarama’ (GBT) kontrolü yapan özel harekat polisleri, Emre Elaltunterin’e şiddet uyguladı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, polis şiddeti, mahallelinin cep telefonlarına da yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde uzun namlulu silahlar taşıyan polislerin Emre Elaltunterin’i tokatladığı görülüyor. Polisin “neyine güveniyorsun?” sorusuna “Allah’a güveniyorum” cevabı verince diğer polisler de Elaltunterin’e şiddet uyguluyor.

Polis şiddetine maruz kalan Elaltunterin’in gözaltına alındığı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Diyarbakır Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği ve bir gün sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Daha sonra Cimer’e polisler hakkında şikayette bulunan Elaltunterin, dilekçesinde polis şiddetinin karakolda da devam ettiğini belirtti.

Valilik: İki polis açığa alındı

Görüntülerin yayılmasının ardından Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan duyuruda polis şiddetine maruz kalan Emre Elaltunterin’in “mukavemette bulunduğu ve bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine neden olduğu” iddia edildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“14/12/2022 günü saat 18.00 sıralarında Diyarbakır İlimiz Bağlar İlçesindeki Narko Alan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E. isimli vatandaşın yapılan kaba üst aramasında: Pantolonunun arka cebinde bıçak olduğu anlaşılmış, bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı esnada şahıs, kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunmak suretiyle bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine sebebiyet vermiştir.

Şahsın kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personel açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştır."