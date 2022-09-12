Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgası, elektrikler kesildi: 3'ü ağır 13 yaralı

Diyarbakır'da kız isteme yüzünden akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 13 kişi yaralandı. Jandarmanın giriş ve çıkışı kapattığı kırsal mahallede yeniden olay çıkmaması için elektrikler de kesildi.

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre göre akraba iki aile arasında daha önce ‘kız isteme’ yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar çekildi.

Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi.

Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.