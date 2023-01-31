Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu'nun posteri polis zoruyla indirildi

CHP Silvan İlçe Başkanı İhsan Kızılkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı "Yeter, söz milletin" sloganını içeren posteri asmak için, Kaymakamlığa yazılı olarak başvuruda bulundu. Alınan izin sonrasında sözkonusu poster, polis gözetiminde, karayolunda trafik kesilerek vinç vasıtasıyla Diyarbakır Caddesi üzerine asıldı.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yetkililer İlçe Başkanı Kızılkan'a baskı yaparak izinli olarak asılan posterin kaldırılmasını istedi. Baskı sonucunda CHP'li yöneticilerin posteri indirmek zorunda kaldığı aktarıldı.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Diyarbakır örgütü olarak, bu tür dayatmaları kabul etmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterini indirerek, gözden ırak edebilirsiniz ama şunu iyi bilin. Kılıçdaroğlu bölge halkının gönlünde taht kurmuştur. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılının ilk Cumhurbaşkanı olacaktır. Bunu bilin ve kabullenin. Böyle ucuz oyunlarla, pankart indirmelerle bizleri mücadelemizden ve azmimizden eksiltemeyeceğiniz gibi yenilgiden de kurtulamayacaksınız."