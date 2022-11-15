Diyarbakır'da kayyum belediyesi borç batağında: Her şey hacizli...

Sayıştay'ın yerel belediyelere dönük hazırladığı raporda, Diyarbakır'daki kayyum belediyesinin ana hizmet binası dahil tüm taşınmazlarının hacizli olduğu ortaya çıktı.

Kanuna göre haczedilemiyor

Belediyeler tarafından kamu hizmeti nedeniyle kullanılan taşınmazlara kanunen haciz uygulaması yapılamıyor. Ancak Sayıştay'ın denetçileri tarafından hazırlanan raporda belediyenin kamu hizmetinde olan ana hizmet birimi binası dahil belediyeye ait tüm taşınmaz malların üzerinde haciz bulunduğu tespit edildi.

Alınan haciz kararının mevzuata aykırı olduğu belirtilen raporda haczin kaldırılması için gerekli talimatların verildiği anlaşılıyor

25 milyon liralık süs bitkisi ihalesiz olarak alındı

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre belediye aynı zamanda 25 milyon liralık süs bitkisini ihalesiz bir şekilde temin etmiş.

Şehirdeki yeşil alanlara, orta refüjlere, parklara ve ağaçlandırma sahalarına dikilmek üzere alınan 23 milyon 205 bin liralık ağaç, çalı, bitki ve lale soğanının mevzuata aykırı bir şekilde ihalesiz olarak alındığı da belirtilen raporda, dört ayrı firmadan teklif alındığı belirtiliyor. Yine Sayıştay'ın raporuna göre ihale hukuka uygun olmayan şartlarda hazırlanmış. Bu da ihalenin adrese teslim bir ihale olduğu yargısını güçlendiriyor.

Daha önce de 1 ton 600 kilo kadayıf yenildiği ortaya çıkmıştı

Yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, kayyum belediyesinin belediye bütçesini kullanarak 1 ton 600 kilo fıstıklı kadayıf tükettiğini duyurmuştu. Kadayıfa ek olarak on binlerce liralık kahve ve fincan takımlarının dağıtıldığı ve belediye binasına jakuzili başkan odası yapıldığı da ortaya çıkmıştı.