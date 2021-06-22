Diyarbakır'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 50'nci kilometresinde öğle saatlerinde kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 PY 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 4 kişiden 2’si yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi ile kamyon şoförü ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri, otopsi için hastane morguna gönderildi.