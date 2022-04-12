Diyarbakır’da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Nisan'da meydana gelen saldırı sonrası 1 şüpheli Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kimliği tespit edilmiş olan şüphelilerden M.K. ve B.K.'nin ise olayda kullandıkları belirtilen silahlarıyla birlikte teslim olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. (İHA)