Diyarbakır'da dayanışmaya devam: Kapıları sıcak ekmekle çalıyorlar

Türkiye Komünist Partisi Diyarbakır İl Örgütü'nün Huzurevleri Semt Evi'nde mahalle sakinleri ile gerçekleştirdiği dayanışma güçlenerek artıyor. 15 Aralık'ta yurttaşlar ile çorba dayanışmasına başlayan Huzurevleri Semt Evi, son 4 haftadır kapıları sıcak ekmekle çalıyor.

'Çorba ile başladık ekmek ile devam ediyoruz'

Dağıtılan ekmekler mahallede yaşayanların katkılarıyla hazırlanıyor. Her cumartesi yoksul emekçilerin kapılarına çalarak yüzlerce ekmek dağıtan TKP'liler; "Çorba ile başladık, ekmek ile devam ediyoruz dayanışmaya. Mahallenin ihtiyaçları mahalleliler ile birlikte kurduğumuz Dayanışma Komitesi tarafından belirleniyor. Halkımızı hem Dayanışma Komitemize hem de ekmek dayanışmasına katkı koymaya çağırıyoruz. Dayanışma yaşatır!" dediler.