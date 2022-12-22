Diyarbakır'da çocuğa cinsel istismar: 43 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 10 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismardan tutuklanan sanık S.Ç. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 5 Aralık'ta Bağlar'da metruk bir yapıda sanık S.Ç.'nin, çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğunun çevredekiler tarafından fark edildiği belirtildi.

Sanığın kendisini istismar ettiği yönünde ifadelerinin yer aldığı iddianamede, "Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı ve itibar edilmemesi gereken bir savunma niteliğinde olduğu, savunmasına itibar edilemeyeceği ve üzerine atılı suçun işlediği anlaşılarak, cezalandırılması talep olunur" denildi.

İddianamede, tutuklu sanık S.Ç. hakkında "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 21 yıldan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. (AA)