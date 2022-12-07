Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Şehir Hastanesi ihalesini, 3 milyar 924 milyon TL karşılığında Gürbağ İnşaat’a verdi.

Daha önceki ihaleyi kazanan ve artan emtia fiyatları gerekçesiyle tasfiyesini isteyen Limak Holding, ihaleyi yaklaşık 1 milyar TL’ye almıştı.

İki ihale bedeli arasındaki fark, Meclis gündemine taşındı.

'İki ihale bedeli arasında 4 kat fark var'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yatılması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde, şunları belirtti:

“Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ‘Diyarbakır Kayapınar 1000 Yataklı Şehir Hastanesi Yapım İşi’ isimli ihale, 23 Ağustos 2021 tarihinde 1 milyar 93 milyon 312 bin TL teklifiyle Limak Holding’e verilmişti. Söz konusu holdingin ‘artan emtia fiyatları’ gerekçesiyle çekilmesi nedeniyle Nisan 2022’de ihale tasfiye edilmiştir. Eylül ayında yapılacağı duyurulan yeni ihale ise ancak 23-29 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu ihale sonucunda, söz konusu inşaat işi 3 milyar 924 milyon TL karşılığında TOKİ’den aldığı ihalelerle tanınan Gürbağ İnşaat’a verilmiştir. Dolayısıyla, iki ihale bedeli arasındaki farka göre, söz konusu inşaatın maliyeti 4 kat artmış görünmektedir.”

HDP’li Paylan, Sağlık Bakanı Koca’ya “TÜİK enflasyonu yüzde 84 açıklarken, Diyarbakır Şehir Hastanesini neden yüzde 400 farkla ihale ettiniz? Bütçeye büyük yük olan Şehir Hastanelerinden neden vazgeçmiyorsunuz?” diye sordu.