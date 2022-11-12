Diyarbakır OSB'de patlama: Biri ağır 2 yaralı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada patlama meydana geldi.

Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. (AA)

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