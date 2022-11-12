Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada patlama meydana geldi.
Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. (AA)
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Diyarbakır OSB'de patlama: Biri ağır 2 yaralı
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada patlama meydana geldi.
Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. (AA)