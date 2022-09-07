Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde şüpheli ölüm

Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Emel Hacıoğlu (35) adlı hükümlünün yaşamını yitirdiği belirtildi. 5 yıl önce tutuklanan ve uyuşturucu nedeniyle 18 yıl hüküm giydiği belirtilen Hacıoğlu’nun ölümü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden doktorların aileye haber vermesi ile duyuldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Hacıoğlu’nun ablası Evin olgun, kardeşi Hacıoğlu’nun koğuş arkadaşları tarafından geçtiğimiz hafta arandığını ve kardeşinin astım krizi geçirip, tedavi altına alındığı yönünde kendisine bilgi verildiğini söyleyerek, “Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden doktorlar bugün arayarak kardeşimin yaşamını yitirdiğini söylediler” diye konuştu.

Hacıoğlu’nun Mardin Cezaevinden 2 yıl önce Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevine getirildiği belirtildi.

