Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı'na hemşireden yumruklu saldırı

Diyarbakır Kayapınar'daki Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Ahmet Başcan, iddiaya göre, 14 Temmuz'da hastane nöbetçi eczacısı ve Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert'ten prosedüre uygun olmayarak ilaç talebinde bulundu.

DHA'nın haberine göre Sert'in mevzuata uygun olmadığını belirtmesiyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Başcan, Sert'i yumruklayarak darp etti.

'Şiddetin yine bir sağlıkçıdan gelmesi içler acısı bir durum'

Olayın ardından Mahmut Sert, Ahmet Başcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Eczacı Odası Başkanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert'in yaşadığı darp olayı genel olarak sağlıkta şiddet, özel olarak da kamu eczacılarının yaşadığı sorunlara bir kez daha ayna tuttu. Şiddetin yine bir sağlıkçıdan gelmesi içler acısı bir durum. Sağlık çalışanları birbiri ile uyum ve saygı içinde çalışmalıdır.

Kamu eczacılarının fiziksel olarak eksi katlarda çalışması, hastane sağlık hiyerarşisinde geride tutulmaları bu olayı doğuran nedenlerden biridir. Hem pandemi sürecinde hem de öncesi ve sonrasında kamu hastanelerinde büyük bir iş yükü ile çalışan kamu eczacılarımızın karşılaştığı bu tavır kabul edilemez. Oda başkanımızın karşılaştığı şiddet olayını kınıyoruz. Süreçle ilgili hukuki yapılması gereken her şeyi yapacak, hukuki ve idari sürecin yakından takipçisi olacağız."

'Sağlıkta şiddeti kanıksamıyoruz'

Türk Eczacıları Birliği de konuyla ilgili açıklama yaparak saldırıyı kınadığını duyurdu.

Açıklamada, "Sağlıkta şiddeti asla kabul etmiyoruz, kanıksamıyoruz. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve idaresini konuyu ayrıntısıyla ele alıp şeffaf bir soruşturma sürecini yürütmek adına göreve çağırıyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.