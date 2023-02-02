AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde müze olacağını duyurduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi, Müze Müdürlüğü’ne devredildi. Cezaevinin bazı yapılarının yıkımı için kurul kararı çıkarılırken bazı yapıların da güçlendirilmesi yapılacak. Toplam parsel alanı 49 bin 204 metrekare, kapalı alanı ise 16 bin 462 metrekareden oluşan cezaevi, çalışmaların ardından ‘Anı ve Etnografya Müzesi’ olarak hizmet verecek.

DHA'nın haberine göre; Erdoğan, 23 Ekim 2023’de toplu açılış töreni için geldiği Diyarbakır’da “Bugün buraya müjdeyle geliyorum. Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız eski cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin şimdiden Diyarbakırımıza hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledildi

Bunun üzerine cezaevi içerisinde bulunan 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledildi. ‘Anı ve Etnografya Müzesi’ olarak hizmet verecek olan cezaevi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne devredildi.

İçindeki bazı yapıların yıkımı için kurul kararı çıkarılırken, bazılarının da güçlendirilmesi yapılacak. 5 bloktan oluşan, toplam parsel alanı 49 bin 204 metrekare, kapalı alanı da 16 bin 462 metrekareden oluşan yapının çalışmaların ardından iki giriş kapısı olacak.