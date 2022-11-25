Diyanet'ten 'sokak hayvanları' hutbesi

Köpeklere yönelik şiddet haberlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 'merhamet' temalı cuma hutbesinde, 'hayvanlara yönelik şefkat ve merhamet' konusu işlendi.

Hutbenin hayvanlarla ilgili kısmında yer alan "Rahmet elçisinin insanlığa takdim ettiği ilkeler üzerinde yükselen İslam medeniyetinde hayvanlara şefkat ve merhamet gösterilir. İnsan hayatını tehdit eden hayvanlar cadde ve sokaklarda başıboş bırakılmamalıdır" ifadeleri ise dikkat çekti.

Hutbenin ilgili kısmı şöyle:

"Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.' buyuran Resûlüllah (s.a.s)’in şefkat ve merhametinden bütün canlılar gibi hayvanlar da nasibini almıştır. Rahmet elçisinin insanlığa takdim ettiği ilkeler üzerinde yükselen İslam medeniyetinde hayvanlara şefkat ve merhamet gösterilir. Onların uygun ortamlarda yaşama ve barınma hakları gözetilir. Ancak hayvanların hakkı korunurken, mükerrem bir varlık olan insanın zarar görmesine de izin verilmemelidir. İnsan hayatını tehdit eden hayvanlar cadde ve sokaklarda başıboş bırakılmamalıdır. Hastalık riski taşıyan veya saldırgan hayvanlardan başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı korumak, bunun için gerekli tedbirleri almak hepimizin sorumluluğudur."