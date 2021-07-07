Diyanet’ten kurban fetvası: Kredi kartı borcunu zamanında ödeyin, günaha girmeyin

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasının ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na, "Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" şeklinde bir soruldu. Başkanlık ise konuyla ilgili bir fetva yayınladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan fetvada, kurbanlık alan şahsın nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da kurban alabileceği belirtildi, "Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir" denildi.

Diyanet'ten verilen fetvanın tamamı şu şekilde: "Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."