Diyanet'ten kitap ve takvim için 88 milyon lira 

Diyanet İşleri Başkanlığı yılın ilk 8 ayında bastırdığı kitaplar ve takvim için 88 milyon TL harcadı.

Diyanet son olarak “Hatim Cüzü” adlı eserinin basımı için de 11 milyon 980 bin TL ödedi. Diyanet'in 8 ayda kitaplara ve takvime ödediği tutar 88 milyon TL'yi aştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 17 Ağustos'ta 5'er bin adet Kuran-ı Kerim Meali ve Kuran-ı Kerim'in Ukrayna dilinde meali için 1 milyon 763 bin 500 TL, 4-6 yaş grubu Elif-Ba Öğret Etkinlik Örnekleri kitabı için 10 milyon 474 bin TL harcandı. Ayrıca, Hz. Osman'a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerif lüks baskısı için de 425 bin TL ödendi. Dini Bilgiler Soru Kitabı, Dualarımı Öğreniyorum, Hayatın Tekrarı Yok, İbadetlerimi Öğreniyorum ile Kuran ve Sünnete Göre Yaşamak kitapları için 29 Nisan 2022'de 620 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

Takvim için 38 milyon 361 bin TL'lik sözleşme

Ardından Hikayelerle Çocuklara 40 Ayet, Hikayelerle Çocuklara 40 Dua, Hikayelerle Çocuklara Esma-i Hüsna” eserleri için 9 Mayıs 2022'de 672 bin TL'lik sözleşme imzalandı. 12 Mayıs 2022'de Peygamber Hikayeleri, Zehra'nın Hadis Günlüğü ve Ela İle Efe Umre'ye Gidiyor kitapları için 538 bin 750 TL'lik sözleşme imzalandı.

Diyanet'in 2023 yılı için bastıracağı 3 milyon 425 bin 500 adet Diyanet takvimi içinse 30 Mayıs 2022'de 38 milyon 361 bin TL'lik sözleşme yapıldı.

7 ayrı eserin basımı için 17 Haziran'da 516 bin 750 TL; En Sağlam İp, Çocuklar İçin Dini Terimler Sözlüğü, Esaretten Kurtuluş, Allah'ın Dostu Hz. İbrahim kitaplarının basımı için 20 Haziran'da 570 bin TL, Hayatın Tekrarı Yok kitabı içinse yine aynı tarihte 1 milyon 98 bin TL ödendi. Tecvidli Kuran-ı Kerim Elif- Ba'sı eserinin basımına ise 20 Temmuz'da 726 bin 750 TL ödendi.